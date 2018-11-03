Порошенко та Варфоломій підписали угоду про співпрацю між Україною і Вселенським патріархатом (фото, відео)

За словами вселенського патріарха Варфоломія, це історичний момент для усього православ’я.

Президент України Петро Порошенко та вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Варфоломій заявив на спільній прес-конференції з главою Української держави за результатами переговорів у Стамбулі.

«Відчуваю, що сьогодні настав історичний момент, що ми переживаємо цей день для наших двосторонніх зв’язків, але також і для загального православ’я. Щойно ми підписали договір про співпрацю і взаємодію між Вселенським патріархатом та Україною», - сказав вселенський патріарх.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання православній церкві в Україні автокефалії.

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27 липня було оприлюднене послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

11 жовтня за результатами засідання синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.