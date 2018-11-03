Туреччина передала РФ список на звільнення українських політв’язнів і очікує на успішне вирішення питання - Ердоган

Турецький лідер нагадав, що за сприяння Анкари були звільнені незаконно ув’язнені в окупованому Криму керівники Меджлісу кримських татар Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина передала російській стороні список на звільнення українських політв’язнів та очікує на успішне вирішення цього питання.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Ердоган повідомив під час спільної з президентом України Петром Порошенко прес-конференції за підсумками Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною в Стамбулі.

«Перш за все хочу сказати, що дійсно раніше двоє політв’язнів були видані нам, після чого вони були відпущені на свободу. Цього разу ми отримали більш довгий список і ми одразу негайно передали його російській стороні і я бажаю, щоб ми слідкували за цим процесом і були успішні в його вирішенні», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня 2017 року Росія видала турецькій стороні заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова, раніше засуджених в окупованому Криму, 27 жовтня вони повернулися до України.

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що президент Туреччини Ердоган і надалі сприятиме звільненню українських політв'язнів.

13 листопада того ж року Умеров повідомив, що Ердоган пообіцяв, що опікуватиметься питанням звільнення незаконно засудженого в Росії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова.

Як відомо, в окупованому Росією Криму та на території РФ утримується понад 70 українських політв'язнів.