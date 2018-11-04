В УПЦ МП заявили, що Філарет і Макарій не зможуть брати участь у виборах голови єдиної помісної церкви

В УПЦ МП кажуть, що є інформація про лист з Фанара (квартал в Стамбулі, де розташовується резиденція Константинопольського патріарха, - ред.), спрямованого в Київський патріархат і УАПЦ.

В УПЦ МП заявили, що глави УПЦ Київського патріархату Філарет і Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Макарій “не зможуть” брати участь у виборах на вищу посаду української автокефальної церкви.

Таку думку озвучив керуючий справами Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, передає ТАСС.

"Збір об'єднавчого собору, наскільки нам відомо, був однією з умов отримання томосу, тобто без цих зборів не зрозуміло, кому цей документ видавати, навіть після того, як цим структурам (Київському патріархату і УАПЦ, - ред.) додали якийсь легітимний образ", - сказав він.

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За його словами, є інформація про лист з Фанара (квартал в Стамбулі, де розташовується резиденція Константинопольського патріарха, - ред.), спрямованого в Київський патріархат і УАПЦ, згідно з яким у виборах не зможуть взяти участь ні Філарет, ні Макарій.

Він вважає, що ієрархи “канонічної Української православної церкви” (позиція МП) в більшості своїй відмовляться від участі в об’єднавчому соборі. “Часто фігурує список з десяти імен ієрархів УПЦ, але це фейк”, — підкреслив митрополит. За його словами, якщо ж хтось братиме участь, то за церковними правилами вони можуть бути заборонені в служінні.

Раніше в суботу, 3 листопада, в Стамбулі Константинопольський патріарх і президент України Петро Порошенко підписали угоду про співпрацю. За словами президента, завершується процес створення автокефальної церкви, створені всі умови для підготовки до собору, щоб томос було надано відповідно до канонів.