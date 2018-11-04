Завершити те, що робила Гадзюк: Клімкін відреагував на смерть активістки

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що Катерина Гандзюк після тривалого лікування померла.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк жахливою трагедією. Голова МЗС наголошує, що необхідно завершити те, що робила активістка.

Про це глава МЗС написав у своєму Twitter.

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Міністр зазначає, що необідно зробити так, аби "таке жахіття не можна було навіть собі уявити".

"Якщо не зможемо закінчити те, що робила Катерина Гандзюк, то точно нічого не зможемо. Справа не лише в правоохоронних органах. Справа в нас і в тому, що ми робимо, аби таке жахіття не просто не трапилось, а навіть не можна було уявити. Це буде їй найкращою даниною, а не просто багато слів", – зазначив Клімкін.

Якщо не зможемо закінчити те,що робила Катерина Гандзюк,то точно нічого не зможемо.Справа не лише в правоохоронних органах.Справа в нас і в тому,що ми робимо,аби таке жахіття не просто не трапилось,а навіть не можна було уявити.Це буде їй найкращою даниною,а не просто багато слів — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 4, 2018

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство.

22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

4 листопада Катерина Гандзюк померла: попередня причина – у неї відірвався тромб.

Поліція перекваліфікувала напад на Катерину Гандзюк на закінчене умисне вбивство.