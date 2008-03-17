Партія регіонів вважає, що Тимошенко занадто поспішає

Партія регіонів вважає правильним дочекатися висновків парламентської та президентської комісій щодо роботи мера Києва, і вже за результатами роботи цих комісій та документами перевірок вирішити - ставити чи не ставити в парламенті питання про перевибори Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це на офіційному сайті Партії регіонів повідомляє її прес-служба.

У повідомленні йдеться, що заяву прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про те, що БЮТ розпочне блокування парламенту у разі, якщо у вівторок, 18 березня, не буде розглядатися питання про призначення позачергових виборів Київського міського голови, у фракції Партії регіонів розцінюють як “ще один доказ того, що помаранчева коаліція керується у своїх діях не Законом і Конституцією, а політичною доцільністю”.

“Процес повинен відбуватися в суворих рамках закону і процедури”, - наголошують в ПР.