Росія не заспокоїться, поки не дотисне Україну?
Нємцов аналізує газові домовленості
Один із лідерів Союзу правих сил Росії, колишній радник Президента України Віктора ЮЩЕНКА Борис НЄМЦОВ вважає, що газові конфлікти України з Росією не припиняться, доки Україна не почне платити за газ «європейську» ціну.
Про це він заявив у розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі.
«Все дуже просто. До тих пір, поки Україна не платитиме європейську ціну за газ, будуть постійні конфлікти, з’ясування, скандали й таке інше. Це – медичний факт. Це, якщо хочете, платня за вашу незалежність», - сказав Б.НЄМЦОВ.
Російський політик як приклад навів відносини Росії з країнами Прибалтики, зокрема, з Естонією, які він назвав «жахливими». Проте при цьому Б.НЄМЦОВ звернув увагу на те, що з Прибалтикою в Росії немає газових скандалів. «Чому? Тому що Прибалтика платить європейську ціну за газ», - сказав він.
Аналізуючи останні домовленості між Росією та Україною щодо поставок газу, Б.НЄМЦОВ зазначив, що ці домовленості викликають багато питань, зокрема про те, якою буде ціна газу в 2009 році, якою буде частка ринку в "Газпрому", які ціни будуть встановлені на середньоазіатський газ.
«Купа питань, усі конфліктні, вирішити які можна, тільки якщо ціна стане високою. Я розумію, що для української економіки це погано, але можу вам сказати одну річ, що стратегічно це Україні вигідно. Це енергозбереження, це економія, це реструктуризація енергоємних компаній, це нормальна ціна на транзит і так далі», - зазначив російський політик.
На його думку, останні домовленості між Росією та Україною щодо газу проходили також із нашаруванням суб`єктивного чинника взаємної недовіри сторін.
«З російської сторони – це крайня недовіра до Юлії ТИМОШЕНКО… з боку Володимира ПУТІНА. В.ПУТІН вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО пов`язана з Борисом БЕРЕЗОВСЬКИМ, що вона проводитиме антипутінську політику», - сказав він.
З іншого боку, зазначив Б.НЄМЦОВ, є подібні суб`єктивні підходи і з боку українського прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.
«Вона добре знає газову тематику, вона з Павлом ЛАЗАРЕНКОМ займалася махінаціями газовими, для неї це близька тема й вона, звичайно, віддати цей ринок комусь невідомому не хоче. Боюся, що вся її боротьба з посередниками закінчиться тим, що посередники з`являться, тільки її посередники», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого - початку березня цього року розгорівся черговий газовий конфлікт між Росією та Україною. «Газпром» обвинуватив Україну в небажанні платити за газ і 3-5 березня знизив поставки газу до України спочатку на 25%, а потім на 50%. 5 березня сторони досягли компромісу, й поставки газу були відновлені в повному обсязі.
13 березня «Нафтогаз України» і «Газпром» підписали угоду про поставки газу в Україну, за якою покупцем усього газу на українському кордоні стане «Нафтогаз». Росія одержала право реалізовувати на ринку України через свої дочірні компанії не менше 7,5 млрд. кубометрів газу на рік.