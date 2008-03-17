Росія не заспокоїться, поки не дотисне Україну?

Один із лідерів Союзу правих сил Росії, колишній радник Президента України Віктора ЮЩЕНКА Борис НЄМЦОВ вважає, що газові конфлікти України з Росією не припиняться, доки Україна не почне платити за газ «європейську» ціну.

Про це він заявив у розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі.

«Все дуже просто. До тих пір, поки Україна не платитиме європейську ціну за газ, будуть постійні конфлікти, з’ясування, скандали й таке інше. Це – медичний факт. Це, якщо хочете, платня за вашу незалежність», - сказав Б.НЄМЦОВ.

Російський політик як приклад навів відносини Росії з країнами Прибалтики, зокрема, з Естонією, які він назвав «жахливими». Проте при цьому Б.НЄМЦОВ звернув увагу на те, що з Прибалтикою в Росії немає газових скандалів. «Чому? Тому що Прибалтика платить європейську ціну за газ», - сказав він.

Аналізуючи останні домовленості між Росією та Україною щодо поставок газу, Б.НЄМЦОВ зазначив, що ці домовленості викликають багато питань, зокрема про те, якою буде ціна газу в 2009 році, якою буде частка ринку в "Газпрому", які ціни будуть встановлені на середньоазіатський газ.

«Купа питань, усі конфліктні, вирішити які можна, тільки якщо ціна стане високою. Я розумію, що для української економіки це погано, але можу вам сказати одну річ, що стратегічно це Україні вигідно. Це енергозбереження, це економія, це реструктуризація енергоємних компаній, це нормальна ціна на транзит і так далі», - зазначив російський політик.

На його думку, останні домовленості між Росією та Україною щодо газу проходили також із нашаруванням суб`єктивного чинника взаємної недовіри сторін.

«З російської сторони – це крайня недовіра до Юлії ТИМОШЕНКО… з боку Володимира ПУТІНА. В.ПУТІН вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО пов`язана з Борисом БЕРЕЗОВСЬКИМ, що вона проводитиме антипутінську політику», - сказав він.

З іншого боку, зазначив Б.НЄМЦОВ, є подібні суб`єктивні підходи і з боку українського прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Вона добре знає газову тематику, вона з Павлом ЛАЗАРЕНКОМ займалася махінаціями газовими, для неї це близька тема й вона, звичайно, віддати цей ринок комусь невідомому не хоче. Боюся, що вся її боротьба з посередниками закінчиться тим, що посередники з`являться, тільки її посередники», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого - початку березня цього року розгорівся черговий газовий конфлікт між Росією та Україною. «Газпром» обвинуватив Україну в небажанні платити за газ і 3-5 березня знизив поставки газу до України спочатку на 25%, а потім на 50%. 5 березня сторони досягли компромісу, й поставки газу були відновлені в повному обсязі.

13 березня «Нафтогаз України» і «Газпром» підписали угоду про поставки газу в Україну, за якою покупцем усього газу на українському кордоні стане «Нафтогаз». Росія одержала право реалізовувати на ринку України через свої дочірні компанії не менше 7,5 млрд. кубометрів газу на рік.