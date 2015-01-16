Командир "ПС" – Захарченку і "Моторолі": Забудьте про аеропорт, ви покладете своїх людей і на цьому все закінчиться

Таку версію озвучив представник бойового підрозділу "Правого сектору", котрий забезпечує підтримку "кіборгів" із сусіднього з аеропортом селища Піски, йдеться в сюжеті ТСН.

"Одним словом, 15-20 чеченців у підвалі заблоковані нашими, бояться вийти. Такі дані, що комбат "Востока" разом із кадирівцями в підвалі", - розповів командир штурмової роти ДУК "Правий сектор" із позивним "Барс".

Можливо, саме тому лідери донецьких бойовиків і дали сьогодні команду "зачистити" летовище. Але принаймні "Правий сектор" запевняє, що в жодному разі не дасть їм можливість це зробити.

Ці слова вже почули і керівник "ДНР" Захарченко, і розпіарений бойовик "Моторола".

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"Я їм сьогодні в радіообміні сказав просто: хлопці, забудьте про аеропорт. Цю твердиню ніхто нікому здавать не буде, ви покладете своїх людей – на цьому все закінчиться. Зробите для нас краще. Хочете воювати – воюйте. Тільки є об'єкти, які вам Україна ніколи не віддасть", - заявив командир батальйону ДУК "Правий Сектор" із позивним "Чорний".

Самі ж Піски, як і Авдіївка з Тоненьким, також у четвер опинилися під щільний вогнем артилерії ворога.

На щастя, обстріли минулися без втрат серед українських бійців.

Більше того, військові продовжують допомагати оборонцям аеропорту вогнем з танків і гармат.