Президентський законопроект про адвокатуру позбавляє людей права на захист – адвокат
Депутат Верховної Ради України Віталій Купрій (позафракційний) та заступник голови Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Валентин Гвоздій виступили проти законопроекту Президента України Петра Порошенка про адвокатуру (№9055).
Про це вони повідомили в ході брифінгу в парламенті.
"В останні дні розглядається законопроект про адвокатуру №9055, що внесений Президентом України та який спрямований на знищення цієї інституції як повноцінного незалежного органу", - сказав Гвоздій.
Адвокат заявив, що законпроект №9055 порушує права людини, а його розробка проходила таємно і без участі Національної асоціації адвокатів України. "Цей законопроект насправді робить нашу державу тоталітарною. Він відбирає у людини право на захист. Цим законом пропонується дати більше важелів правоохоронним органам для тиску на адвоката", - підкреслив Гвоздій.
Зокрема, адвокатура обирає представників до Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Дисциплінарної прокурорської палати.
"Це серйозний запобіжник для зловживання судової системи й тиску на неї представниками влади. І саме це відбувається сьогодні! Під виглядом взяття під контроль адвокатури за принципом "розділяй та володарюй" держава посилює свій вплив на судову систему", - уточнив адвокат.
За словами Гвоздія, нині чинний закон про адвокатуру був розроблений за сприяння європейських експертів і підтверджений 2 висновками "Венеціанської комісії" про відповідність світовим стандартам.
"Навіщо змінювати те, що й так відповідає світовим стандартам?" - запитує адвокат.
Заступник голови НААУ виступає за підтримку альтернативних президентського законопроектів про адвокатуру і за розгляд всіх законопроектів, що внесені до парламенту, "Венеціанською комісією", на відповідність стандартам Ради Європи.