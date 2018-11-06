Президентський законопроект про адвокатуру позбавляє людей права на захист – адвокат

Експерт заявив, що законопроект №9055 порушує права людини, а його розробка проходила таємно і без участі Національної асоціації адвокатів України.

Депутат Верховної Ради України Віталій Купрій (позафракційний) та заступник голови Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Валентин Гвоздій виступили проти законопроекту Президента України Петра Порошенка про адвокатуру (№9055).

Про це вони повідомили в ході брифінгу в парламенті.

"В останні дні розглядається законопроект про адвокатуру №9055, що внесений Президентом України та який спрямований на знищення цієї інституції як повноцінного незалежного органу", - сказав Гвоздій.

Адвокат заявив, що законпроект №9055 порушує права людини, а його розробка проходила таємно і без участі Національної асоціації адвокатів України. "Цей законопроект насправді робить нашу державу тоталітарною. Він відбирає у людини право на захист. Цим законом пропонується дати більше важелів правоохоронним органам для тиску на адвоката", - підкреслив Гвоздій.

Зокрема, адвокатура обирає представників до Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Дисциплінарної прокурорської палати.

"Це серйозний запобіжник для зловживання судової системи й тиску на неї представниками влади. І саме це відбувається сьогодні! Під виглядом взяття під контроль адвокатури за принципом "розділяй та володарюй" держава посилює свій вплив на судову систему", - уточнив адвокат.

За словами Гвоздія, нині чинний закон про адвокатуру був розроблений за сприяння європейських експертів і підтверджений 2 висновками "Венеціанської комісії" про відповідність світовим стандартам.

"Навіщо змінювати те, що й так відповідає світовим стандартам?" - запитує адвокат.

Заступник голови НААУ виступає за підтримку альтернативних президентського законопроектів про адвокатуру і за розгляд всіх законопроектів, що внесені до парламенту, "Венеціанською комісією", на відповідність стандартам Ради Європи.