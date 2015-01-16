Бойовики відновили штурм Донецького аеропорту, серед "кіборгів" є поранені - радник президента

11:51, 16 січня 2015
Суспільство
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Вчора до півночі ситуація стабілізувалася, але сьогодні зранку бойовики знову почали атаку.

/ Соцмережі

Зранку бойовики відновили штурм Донецького аеропорту, є поранені з українського боку.

Про це повідомив радник президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

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«Учора до півночі ситуація стабілізувалася, підкріплення, що прийшло увечері, допомогло відновити статус-кво», - зазначив він.

«Але зранку почався щільний штурм, з нашого боку поранені (про загиблих інформації наразі немає). Штурм дуже щільний - знову (за деякими ознаками) йдуть обдолбані метадоном «орки», - додав Бірюков.

Допис by Юрій Бірюков.

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