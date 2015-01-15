У штабі АТО спростовують заяви бойовиків про захоплення Донецького аеропорту

Речник АТО Андрій Лисенко спростував заяву лідера так званої «ДНР» Олександра Захарченка про те, що бойовики майже захопили Донецький аеропорт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лисенко сказав на брифінгу в Києві, коментуючи заяву Захарченка, що 95% нового терміналу перебувають під контролем російсько-терористичних військ і вони що здійснюють «зачистку» аеропорту від українських військ.

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«Про лідера бойовиків, які орудують на Донбасі, класик сказав: «Бреше, як худий сірко на місяць». Він (Захарченко – УНІАН) ще вчора повідомляв, що взяли аеропорт, вже все нормально, а сьогодні вони готові його звільняти. Це непослідовно і нелогічно», - зазначив Лисенко.

Як повідомляли ЗМІ, сьогодні Захарченко на прес-конференції в Донецьку сказав, що вже закінчується «зачистка» нового терміналу аеропорту від українських військових. «Прапор над ним наш. 95% терміналу під нашим контролем, залишилися невеликі осередки опору в районі Пісків. Це, скоріше, не осередки опору, а люди, що замурувалися в будівлі, вони просто не здаються. Думаю, що протягом 30 хвилин аеропорт буде повністю під нашим контролем», - заявив Захарченко, додавши, що полонених немає. За його твердженням, в аеропорту залишилося не більше 10 українських військових.

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У той же час у штабі АТО заявляли, що терористами ведеться обстріл нового терміналу Донецького аеропорту.

"Бандити впритул підійшли до наших позицій, йде бій. В той же час з хвилини на хвилину в аеропорт планують зайти представники місії ОБСЄ. Очікується, що терористи з боку нового терміналу почнуть обстрілювати міжнародну місію, щоб звинуватити в цьому злочині українську сторону", - йдеться в повідомленні прес-служби.