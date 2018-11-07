Сущенка етапували до Кіровської колонії

Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.

Незаконно засудженого в Російській Федерації українського журналіста Романа Сущенка етапували до виправної колонії в Кіровській області Росії.

Про це повідомив у Facebook його адвокат Марк Фейгін.

«Українського журналіста Романа Сущенка етаповано в ІЧ-11 в Кіровську область (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіне) «для відбування покарання», - написав захисник.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

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27 березня 2018 року Московський міський суд почав розгляд справи Сущенка по суті. Сторона звинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.

4 червня 2018 року Сущенка було засуджено до 12 років колонії суворого режиму.

12 вересня 2018 року Верховний суд РФ визнав цей вирок законним.

2 жовтня 2018 року Фейгін не зміг потрапити до Сущенка в СІЗО «Лефортово».