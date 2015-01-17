ЗМІ: засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні призначено на 21 січня

Як передає Газета.ru, про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на дипломатичне джерело, зустріч 15 делегацій ініційована Литвою. Зустріч стане 27-ю нарадою Радбезу з цього питання.

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Раніше повідомлялося, що зустріч повинна відбутися до кінця січня.

Як передає Deutsche Welle, темою консультацій буде новий спалах боїв на сході України і загальне погіршення ситуації в країні, повідомили дипломати в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

Литовська делегація спочатку просила провести закриту нараду, проте США наполягли на тому, щоб зустріч проходила у відкритому режимі. Востаннє Радбез ООН провів засідання по Україні 12 листопада. Тоді обговорювалася доповідь Управління верховного комісара всесвітньої організації з прав людини.