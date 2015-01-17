Українські військові пробилися до захисників Донецького аеропорту й евакуюють поранених

Сили АТО пробилися до захисників донецького аеропорту і почали евакуацію поранених.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Близько 14:00 у Донецькому аеропорту розпочалося бойове зіткнення. Українські військові проводять заходи вогневого блокування противника з метою евакуації поранених з нового терміналу. Терористи застосовують усі наявні вогневі засоби, включаючи реактивну артилерію - о 16.30 бандформування обстріляли новий термінал з РСЗВ БМ-21 "Град", - зазначили у штабі.

"Наші військові пробились до захисників аеропорту та розпочали евакуацію поранених. У першу чергу вивозять тих, хто перебуває у важкому стані", - повідомили у прес-центрі.

Разом з тим терористи активно обстрілюють позиції українських військ, розташованих біля аеропорту населених пунктів. Протягом дня було обстріляно Опитне, Авдіївку, Піски, Гранітне, Мар’їнку, а з РСЗВ "Град" - Тоненьке.

Читайте такожУ мережі з'явилося відеозвернення "кіборгів" з Донецького аеропорту: "Ми не відходимо і відходити не збираємося"На інших напрямках, поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Кримське, Зайцево та Попасна, незаконні збройні формування здійснювали обстріли з артилерії, танків та протитанковими керованими ракетами. у Донецькому аеропорту розпочалося бойове зіткнення. Українські військові проводять заходи вогневого блокування противника з метою евакуації поранених з нового терміналу. Терористи застосовують усі наявні вогневі засоби, включаючи реактивну артилерію - о 16.30 бандформування обстріляли новий термінал з РСЗВ БМ-21 "Град", - зазначили у штабі.

"Наші військові пробились до захисників аеропорту та розпочали евакуацію поранених. У першу чергу вивозять тих, хто перебуває у важкому стані", - повідомили у прес-центрі.

Разом з тим терористи активно обстрілюють позиції українських військ, розташованих біля аеропорту населених пунктів. Протягом дня було обстріляно Опитне, Авдіївку, Піски, Гранітне, Мар’їнку, а з РСЗВ "Град" - Тоненьке.

На інших напрямках, поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Кримське, Зайцеве та Попасна, незаконні збройні формування здійснювали обстріли з артилерії, танків та протитанковими керованими ракетами.