У Лаврова перебрехали звіт ОБСЄ і звинуватили в теракті під Волновахою Україну
В Міністерстві закордонних справ Російської Федерації обурилися тим, що Київ поклав відповідальність за теракт під Волновахою на бойовиків "ДНР".
"Обурюють спроби Києва і його американських покровителів, не чекаючи слідства і суду, покласти відповідальність за трагедію в м. Волноваха на ополченців. Однак висновок Місії ОБСЄ від 17 січня ц. р. спростовує ці голослівні твердження. Вимагаємо термінового та неупередженого розслідування трагедії за участю всіх зацікавлених сторін", - йдеться в заяві МЗС Росії щодо врегулювання ситуації навколо української кризи, передає ТСН.
При цьому у відомстві Лаврова перебрехали звіт ОБСЄ, так як він, навпаки, підтверджує підозри Києва. Нагадаємо, спостерігачі організації прийшли до висновку, що снаряди по автобусу були випущені з півночі або північного сходу. В зазначеному напрямку знаходяться Докучаєвськ, Оленівка, Новотроїцьке та інші населені пункти, які контролюються бойовиками.
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Російське МЗС, у свою чергу, звинувачує українську сторону не тільки в теракті під Волновахою, але і в трагедії з "Боїнгом". Росіяни бачать в цьому спроби Києва вирішити конфлікт на Донбасі військовим шляхом.
"Подібні спроби, пов'язані з явними провокаціями (зразок ситуації з малайзійським "Боїнгом" і розстрілом автобуса під Волновахою), трапляються, як правило, напередодні заходів по лінії Євросоюзу та інших зустрічей західних держав, на яких розглядається ситуація на Україні", - йдеться в МЗС РФ.