Луганська область припиняє автобусне сполучення з так званою "ЛНР"

Голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявляє про припинення з 19 січня автобусного і вантажного сполучення між контрольованою Україною територією Луганської області й так званою "ЛНР" за трьома напрямками.

"Починаючи з 19 січня, автобусне і вантажне сполучення між контрольованою Україною територією Луганської області з одного боку і так званої "ЛНР" з іншого буде припинено", - йдеться в повідомленні.

"Це пов'язано з різким загостренням бойової обстановки і постійними обстрілами бойовиками нашої території, що призводить до загибелі мирних жителів, у тому числі пасажирів автобусів та іншого автотранспорту. Пункти пропуску в бік так званої "ЛНР" за напрямами «Луганськ - Щастя - Новоайдар», «Луганськ - Станиця Луганська - Широкий» і «Лисичанськ - у бік тимчасово окупованих територій Луганської області» з понеділка для автобусів і вантажних автомобілів буде закрито", - зазначив Москаль.

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