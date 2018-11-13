Понад 50% українців нізащо не проголосують за Порошенка на виборах президента – опитування

Водночас 18% респондентів вірять, що президентом за результатами виборів у 2019 році стане лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Понад 50% громадян України за жодних обставин не проголосують за чинного президента Петра Порошенка на наступних виборах глави держави у 2019 році.

Про це свідчать результати спільного соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, Українським центром економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова та Соціологічною групою «Рейтинг», що були презентовані сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як повідомив керівник групи «Рейтинг» Олексій Антипович, на даний момент 47% опитаних українців вказали, що однозначно візьмуть участь у виборах президента, а 28% - що скоріше за все візьмуть участь у виборах. При цьому, за його словами, зазначені 28% респондентів умовно можна поділити навпіл і говорити, що половина з них прийде на вибори, а інша половина – ні.

“Тоді ми маємо близько 60%, які висловлюють готовність тією чи іншою мірою прийти на виборчі дільниці”, - сказав Антипович.

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Говорячи про президентські рейтинги, Антипович зазначив, що серед тих опитаних, хто має намір голосувати і визначився з підтримкою, 20,7% готові підтримати лідера партії “Всеукраїнське об’єднання ”Батьківщина” Юлію Тимошенко, 11,4% - шоумена Володимира Зеленського, 10,3% - чинного президента Петра Порошенка, 9,9% - лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка, 8,7% - голову «Опозиційного блоку» Юрія Бойка, 7,6% - лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 5,5% - співака Святослава Вакарчука, 5,1% - голову партії «Наші» Євгена Мураєва, 3,7% - голову партії «За життя» Вадима Рабиновича, 3,3% - підприємця, народного депутата Олександра Шевченка, 2,9% - мера Львова, голову партії «Об’єднання «Самопоміч» Андрія Садового.

“Решта кандидатів мають близько 1%”, - сказав Антипович.

При цьому він зазначив, що рейтинг Тимошенко з літа поступово зростає. Разом з тим у регіональному розподілі Тимошенко виграє в усіх регіонах, окрім Донбасу, де поступається Бойку на 4%.

“Цікавим питанням є так званий антирейтинг, тобто питання: «За кого ви не проголосуєте за жодних обставин?». Лідером тут традиційно є Петро Порошенко – понад 50% виборців, або ж 50% усіх українців в жодному разі не проголосують за діючого президента, натомість Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Юрій Бойко – це прізвища кандидатів, за яких не проголосують в жодному разі близько чверті виборців”, - сказав Антипович.

Також він сказав, що цікавим питанням є віра українців в перемогу того чи іншого кандидата.

“На даний момент серед українців 18% вірять, що наступним президентом стане Юлія Тимошенко – це 20% серед виборців і 18% серед усі українців. Щодо Петра Порошенка – 13% серед усіх опитаних і 14% серед виборців. Виборцями я називаю тих, хто готовий взяти участь у виборах. Про інших кандидатів говорити не доводиться, адже віра в їх перемогу є вкрай низькою”, - сказав Антипович.

Він додав, що половина українців не змогли визначитися з відповіддю на це питання.

Опитування було проведено 19 жовтня – 2 листопада 2018 року. Було опитано 10 тисяч респондентів віком від 18 років в усіх областях України (без врахування АР Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей). Статистична похибка вибірки становить не більш як 1%.