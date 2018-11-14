У Порошенка заявили про "зрив російського сценарію" з демаршу УПЦ МП

Ієрархи УПЦ МП, які підтримують створення помісної церкви, заявили про шалений тиск з боку Москви.

Представники групи архієреїв Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), які підтримують створення в Україні єдиної церкви, зустрівшись з президентом Петром Порошенком, зірвали "російський сценарій".

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко. "Російський сценарій вчора було зірвано. Представники групи архієреїв УПЦ МП, які підтримують звернення до Вселенського Патріарха про надання автокефалії, зустрілися в Українському домі з президентом України", - заявив він.

За словами Цеголка, Порошенко поінформував ієрархів про свої переговори з Вселенським Патріархом Варфоломієм, про угоду між Україною і Вселенським Патріархатом, і про готовність Вселенського Престолу сприяти проведенню об'єднавчого Собору. Зі свого боку, єпископи УПЦ МП повідомили про шалений тиск на них з боку Москви.

"Президент Порошенко запевнив, що українська держава буде захищати право священнослужителів і мирян на вільний вибір церковної юрисдикції. Він також розповів, що Вселенський Патріарх зі свого боку, гарантує повний канонічний захист прихильникам автокефалії в Україні", - зазначає Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, зустріч між президентом Петром Порошенком і єпископами УПЦ МП, яка повинна була відбутися 13 листопада, скасували. Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділення УПЦ МП архієпископ Климент розповів, що спочатку місце зустрічі перенесли з Києво-Печерської лаври в будівлю Українського дому. А потім стало відомо, що вона взагалі не відбудеться.

Архієпископ УПЦ КП Євстратій Зоря зі свого боку повідомив, що запрошені на зустріч архиєреї "сидять за закритими дверима в Лаврі". На Банковій відзначили, що зустріч спочатку планувалася в Українському домі, а не в Києво-Печерській лаврі. Там також відзначили, що Порошенко залишається відкритим для діалогу з представниками УПЦ МП. Зрештою, пізно ввечері президент України таки зміг зустрітися з представниками УПЦ МП, які підтримують створення єдиної церкви.