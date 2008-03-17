Богатирьова звинувачує Тимошенко і робить заяву від імені Президента

Секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА звинувачує прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО у протекціонізмі інтересів власної партії.

Про це йдеться у поширеної сьогодні заяві Р.БОГАТИРЬОВОЇ.

“Ультиматум прем’єр-міністра про мобілізацію фракції для посилення кризи парламенту у зв’язку із ситуацією навколо міського голови Києва, засвідчив, що глава коаліції діє егоїстично, як лідер політичної сили. Таким чином, від імені уряду забезпечується протекціонізм не державної політики, а власної партії. Йдеться про створення політико-партійної монополії з використанням виконавчої системи влади, що може призвести до легалізації політичної корупції”, - вважає секретар РНБО.

На думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, такі дії фракції БЮТ можуть остаточно дестабілізувати ситуацію в законодавчому органі, в країні в цілому, а також підірвати національну безпеку. “В таких умовах є сумнівними можливості стабільної роботи парламентсько-урядової коаліції. Це неухильно веде до спровокованого протистояння у політичній владі. Таким чином, штучно створюється новий рівень політичної кризи в Україні. Всю відповідальність за це має взяти на себе уряд та прем’єр-міністр України”, - наголошує вона.

Секретар РНБО також заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО ніколи не погодиться зі спробою шантажувати суспільство та тиснути на главу держави та інші інститути, які забезпечують режим конституційної демократії. “Подібні дії не сприяють належній оцінці України світовими урядами, продовжують системно спотворювати уявлення про політику Президента і здатні звести нанівець зусилля Глави держави у просуванні українського національного інтересу у світі”, - пояснює Р.БОГАТИРЬОВА.

На її думку, за всі наслідки від “застосування в діяльності уряду ризикованих політтехнологій, постійного викривлення політики уряду в напрямку мобілізації електоральних ресурсів” має нести відповідальність команда уряду на чолі із прем’єр-міністром України.

“У зв’язку з цим Президент залишає за собою право приймати рішення в межах Конституції і чинного законодавства для забезпечення пріоритетів національного інтересу над інтересами партійними, вузькополітичними і особистими”, - заявляє секретар РНБО.