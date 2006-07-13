БЮТ офіційно оголосив про перехід в опозицію

Фракція Блоку Юлії Тимошенко офіційно оголосила про перехід в опозицію до нової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив один з лідерів фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ, виступаючи у сесійній залі парламенту.

За його словами, події у Верховній Раді не можна назвати інакше як антиконституційним заколотом. «Комуно-кримінальне угруповання разом зі зрадниками об’єдналися для того, щоб встановити в Україні тоталітарний лад та диктатуру. Ми будемо боротися проти цього, і БЮТ заявляє, що ми переходимо в опозицію до комуно-кримінально-зрадницької більшості і будемо захищати український народ від спроб знову над ним знущатися, від спроб знову побудувати кучмізм в найгірших його проявах», - сказав О.ТУРЧИНОВ і закликав депутатів парламенту, які розділяють точку зору БЮТ, приєднуватися.

«Ніяких кулуарних переговорів з тими, хто зрадив Україну, ніякої широкої коаліції, яка стане для України широкою могилою», - наголосив він і закликав «Нашу Україну» не вести переговори з антикризовою коаліцією, а приєднатися до БЮТ.

О.ТУРЧИНОВ від імені БЮТ звернувся до керівництва парламенту припинити порушувати регламент ВР і Конституцію: «Поверніть Верховну Раду у конституційне русло, поверніться до регламенту і виконайте усі вимоги, які ним передбачені». На його переконання, лише таким чином можна відновити в Україні парламентаризм.

О.ТУРЧИНОВ також від імені свого блоку звернувся до Президента України з проханням розпустити парламент: «БЮТ звертається до Президента ЮЩЕНКА: Вікторе Андрійовичу, не треба Вам хвилюватися, Вам потрібно виконати Ваш президентський обов’язок і підписати указ про розпуск парламенту, який зганьбив себе зрадою».