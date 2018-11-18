Янукович "не може рухатись" через травму і не виступить з останнім словом на суді — адвокат (відео)

У колишнього президента через госпіталізацію є поважна причина неявки на суд — «важка травма».

Український екс-президент-утікач Віктор Янукович отримав травму та перебуває у лікарні в Москві, а відтак не буде виступати з останнім словом у суді про державну зраду.

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Як повідомляє “Громадське”, про це повідомив адвокат Януковича Олександр Горошинський.

«Я був у Москві у п’ятницю. Поїхав обговорити питання його участі у відеоконференції (за якою Янукович має сказати останнє слово). Я зустрівся з ним у лікарні. Діагноз точно сказати не можу, це буде некоректно. Але травма досить важка і він не може рухатися», — сказав адвокат.

За його словами, станом на 18 листопада Янукович і досі перебуває у лікарні.

Горошинський додав, що у колишнього президента через госпіталізацію є поважна причина неявки на суд — «важка травма».

На питання журналістів про те, як саме Янукович дістав травму, адвокат відповідати не став, однак зазначив, що травма — спортивна.

Горошинський також розповів, що ані він, ані інший захисник Януковича Олександр Байдик досі не отримали реєстрацію на діяльність в Росії. Тому вони не зможуть захищати інтереси Януковича під час виступу відеозв’язком.

«Коли я отримаю реєстрацію — я не знаю. Це залежить від Мін’юсту Росії. Але ця процедура може бути прискорена, і я вже подав клопотання про прискорення», — додав захисник.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 19 листопада, у суді з розгляду справи про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем державної зради мав відбутись виступ обвинуваченого з останнім словом.

У неділю, 18 листопада, російські ЗМІ повідомили, що Януковича у нерухомому стані госпіталізували в Москві з травмою хребта. Травми, за наявними даними, екс-президент отримав під час гри в теніс.