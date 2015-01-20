СБУ проводить контртерористичні заходи в Запорізькій області: підривників мосту вже встановили

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

За його словами, голова СБУ Валентин Наливайченко дав відповідні вказівки щодо здійснення в області контртерористичних дій.

"За координації РНБО Служба безпеки, МВС, Національна гвардія і Генеральна прокуратура здійснюють оперативно-слідчі дії з метою розслідування диверсії та затримання виконавців. Диверсійну групу, яка здійснила цей злочин, встановлено. Триває операція з затримання або знищення диверсантів", - написав Лубківський.

Прокурор Запорізької області Олександр Шацький повідомив кореспонденту УНІАН, що вибух на залізничному мосту в Розівському районі Запорізької області, що стався сьогодні о 15.03 вже кваліфіковано за статтею «терористичний акт».

«Пригода кваліфікується як підрив – за статтею 258 Кримінального кодексу України – (терористичний акт)», - повідомив прокурор.

Шацький також уточнив, що внаслідок вибуху, що призвів до пошкодження мостових конструкцій і залізничного полотна, з рейок зійшли 13 вагонів поїзда.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 15.03 у Розівському районі Запорізької області неподалік від с. Кузнецовка, приблизно за 5 кілометрів від кордону з Донецькою областю, невідомі підірвали залізничний міст у момент проходження по ньому вантажного поїзда.

Внаслідок пошкодження моста й залізничного полотна частина вагонів зійшли з рейок. Інформації про постраждалих немає.