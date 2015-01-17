СБУ затримала інформатора бойовиків, через якого загинули військові

Про це повідомили у прес-центрі СБУ, передає Еспресо.TV. "Затримано мешканця с. Кам’янка Донецької області, громадянина України, котрий за власною ініціативою встановив контакти з одним із диверсійних батальйонів так званої "ДНР" та запропонував їм свої "послуги"", - зазначили у прес-центрі.

Читайте такожВ СБУ підтвердили затримання 19-річної снайперки "Екстазі", яка застрелила десять військовихВатажки бойовиків доручили зраднику збір відомостей про пересування та дислокацію українських військових, що беруть участь в АТО на території Тельманівського району. Зокрема, інформатор особисто передав бойовикам координати розташування підрозділів ЗСУ поблизу села Новоселівка. Внаслідок артилерійських обстрілів бойовиками цих позицій протягом листопада-грудня загинуло 6 військовослужбовців, 15 було поранено, розповіли у СБУ.

Під час затримання у зловмисника вилучено саморобні топографічні карти з позначками розташування блокпостів, особового складу та важкої техніки ЗСУ, спеціальна література з військової топографії та прапор терористичної організації "ДНР".

Тривають оперативно-слідчі дії.