У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку кримських татар (фото)

Акції проводяться як частина безстрокового пікету на підтримку Олега Сенцова.

У центрі Москви близько Третьяковської галереї в Лаврушинському провулку почалася серія поодиноких тематичних пікетів проти переслідування кримських татар.

Про це повідомляє "Новая Газета".

Акцію проводять в рамках безстрокового пікету на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Її учасники виступають також за обмін ув'язненими між Росією і Україною.

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Всього в серії поодиноких пікетів 18 листопада мають взяти участь приблизно 12 осіб. З 11 до 17 годин (за місцевим часом) люди будуть позмінно чергувати плакатами. За перебігом акції стежать поліцейські. В руках учасники тримають плакати "проти депортації кримських татар в російські в'язниці".

Аналогічні акції організували й у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, 15 листопада у Києві розпочалася акція на підтримку режисера Олега Сенцова та інших політичних в'язнів Кремля "Порожній стілець". На стільцях видно прізвища Олега Сенцова, засудженого журналіста Романа Сущенка, Павла Гриба. Серед них і ті, чиє ім'я досі невідоме. Також зображені імена кримських татар, щодо яких провадить репресії окупаційна влада Криму.