На Харківщині ліквідували сепаратистську організацію "Ісход"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, під час обшуку офісу "Ісходу" правоохоронці вилучили антиукраїнську агітаційну літатуру.

"Спецоперацію було реалізовано силами оперативних підрозділів міліції та регіонального управління Служби безпеки України. Діяльність так званої громадської організації "Ісход" припинено. Громадський рух "Ісход" гучно заявив про себе в мережі Інтернет місяць тому. З першого дня існування його учасники не приховували свої відверті наміри займатися підривною діяльністю в мирному харківському регіоні", - йдеться у повідомленні.

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Від себе міністр додав, що лідерові так званого "Ісходу" - новоявленої сепаратистської організації - саме там йому і місце "в тюремній камері разом зі своїми прапорцями ХНР".

"Аж надто мені, та й решті харків'янам не хочеться перетворення Харкова на одне зі спустошених міст, окупованих "російськими народними республіками. Так що, пане Новіков, не дозволю. Ми - не дозволимо", - додав Аваков.