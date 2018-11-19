Януковичу дозволили виступити на суді з останнім словом лежачи або сидячи через його "спортивну травму"

Адвокати екс-президента заявили, що він перебуває на лікуванні і тому не зможе сьогодні виступити в суді з останнім словом, як це було заплановано раніше.

Суд у справі щодо вчинення колишнім президентом Віктором Януковичем державної зради задовольнив клопотання сторони захисту і переніс засідання на 5 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, Оболонський районний суд Києва, де слухається справа, ухвалив рішення перенести на 09.00 5 грудня засідання, на якому Янукович мав виступити з останнім словом.

Таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що адвокати Януковича надали довідку з лікувального закладу Москви про те, що Янукович перебуває на лікарняному.

Суд готовий заслухати останнє слово екс-президента України Віктора Януковича у справі про його державну зраду, навіть якщо він виступатиме лежачи.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні колегією суддів Оболонського районного суду Києва.

Засідання розпочалось із заяви адвоката президента-втікача Олександра Горошинського, що Янукович сьогодні не виступатиме в суді, оскільки перебуває на лікуванні і залишатиметься там ще 2-3 тижні.

«Я подав до суду клопотання про неможливість виступу Януковича за станом здоров’я. Я надаю суду оригінал довідки, відповідно до якої мій підзахисний госпіталізований у зв’язку з отриманням травми, на сьогодні він перебуває на лікуванні і не має можливості самостійно пересуватися і піднятися з ліжка. У довідці йдеться про попередній діагноз. Сьогодні-завтра буде чітко встановлено точний термін його лікування. Приблизний термін, про який заявлено в довідці, - це 2-3 тижні», - сказав адвокат.

Також Горошинський додав, що Янукович дістав «травму хребта та суглоба». Він також звернувся до суду, щоб той направив запит до лікувального закладу, де перебуває підсудний, щоб отримати офіційну відповідь щодо стану його здоров’я та терміну лікування.

Адвокат з огляду на ці обставини попросив суд перенести засідання, на якому Янукович має виступити з останнім словом.

У свою чергу, представники обвинувачення заявили, що у довідці, яку надав адвокат, нічого не сказано про те, що Янукович не може брати участь у засіданні суду. Зокрема, прокурор Руслан Кравченко заявив: «Дана травма не є тяжкою і ми вважаємо, що вона дає змогу Януковичу брати участь у останньому слові. У ній не зазначено, що Янукович повинен перебувати у лікарні і що він не може брати участь у судовому засіданні».

Окрім того Кравченко додав, що згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України під час здійснення спеціального судового провадження не передбачено останнє слово в разі, якщо обвинувачуваний переховується від кримінальної відповідальності і перебуває у розшуку. За його словами, суд неодноразово пропонував Януковичу і зараз надав йому можливість виступити з останнім словом. Але обвинувачений її не використав, натомість ухиляється від судового процесу.

Як зауважив прокурор Максим Крим, у довідці, яку приніс адвокат, не сказано про тяжкий стан, тяжку хворобу, що може бути перешкодою для допиту обвинуваченого у суді.

У підсумку головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко повідомив, що суд задовольняє клопотання адвокатів і готовий перенести засідання з огляду на хворобу Януковича. Водночас він закликав адвокатів не обманювати суд: «Я не можу допустити відвертої брехні. Олександр Горошинський вдався до неї, оскільки жодного слова про травму хребта у довідці немає. Діагноз суд не називатиме з огляду на судову етику».

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Також Дев’ятко заявив, що суд надає три тижні перерви для того, щоб Янукович відновив своє здоров’я і виступив у суді. При цьому він нагадав, що в суду існує практика, коли свідчили люди з лікарняного ліжка, сидячи і навіть лежачи. І тому так само суд готовий заслухати Януковича за необхідності: «Суд оголошує перерву задля видужання обвинувачуваного і щоб він звернувся з останнім словом. Щодо звернення до лікувального закладу в Росії для уточнення діагнозу, то суд отримав довідку від адвокатів і підстав не довіряти їй на даний час немає. Тому суд не має необхідності робити таке звернення».

«Щодо неможливості Януковича піднятися з ліжка суд повідомляє, що неодноразово Оболонським райсудом проводилися відеоконференції з підозрюваними, обвинувачуваними, потерпілими з лікарняного ліжка. Тому не буде виключною практикою, якщо Янукович до 5 грудня не зможе вилікуватись, то суд не вважатиме зневагою до суду, якщо він виступить з останнім словом, сидячи або лежачи на лікарняному ліжку», - додав головуючий суддя.

Після цього він оголосив перерву в засіданні до 9-ї ранку 5 грудня.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією російських ЗМІ з посиланням на лікарів, Янукович травмував хребет і коліно під час гри у теніс.

Довідка УНІАН. Екс-президент обвинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади Росії в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території і держкордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України. Прокурори просять призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.