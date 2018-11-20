Луценко не бачить вини своїх підлеглих у екстрадиції добровольця АТО Тумгоєва до РФ

За словами генпрокурора, днями вийде його наказ, щоби особам, щодо яких проводиться передекстрадиційна перевірка, ставили питання про їх участь у військових діях на боці України.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не бачить вини нікого з підлеглих за результатами службового розслідування у справі про екстрадицію уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання, чому його заступник Євген Єнін не був відсторонений від справи у зв’язку із екстрадицією Тумгоєва.

Генпрокурор зазначив, що не бачить для цього підстав.

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“Якщо я буду відсторонювати своїх заступників, кого хочуть відсторонити ті чи інші люди в інтернеті, то боюся, що ГПУ залишиться без жодного прокурора”, - сказав Луценко.

Він підкреслив, що до службового розслідування були залучені троє активістів, яких назвали люди, пов’язані з Тумгоєвим. Водночас, зауважив генпрокурор, одного з них арештувала поліція за підозрою в участі у розбійному нападі. Луценко стверджує, що це ніяк не пов’язано із його участю у службовій перевірці.

Також генпрокурор зазначив, що згідно із висновком, який зроблено під час службової перевірки, “ні одна із службових посадових осіб МВС, СБУ, ГПУ, відповідних обласних підрозділів не була повідомлена про участь пана Тумгоєва у військових діях”.

Він додав, що, крім цього, жодних підтверджень про таку участь, крім заяви двох добровольців про те, що він був на Донбасі декілька днів, і зараз немає.

Луценко вважає, що в цій ситуації немає винних осіб. При цьому він повідомив, що днями видасть наказ, відповідно до якого особа, щодо якої проводиться підготовка до екстрадиції, в анкеті відповідатиме на питання про те, чи брала вона участь у військових діях.

Раніше Луценко зазначав, що з юридичної точки зору екстрадиція була проведена відповідно до чинного законодавства, водночас підкреслював, що кожна людина, яка брала участь у бойових діях на боці України, "не може бути екстрадованою до Російської Федерації або сателітів Кремля".

Службове розслідування мало встановити, чи хтось з працівників будь-якого правоохоронного органу міг знати про участь Тумгоєва у війні.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Україна за рішенням ГПУ видала Росії уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва, який обвинувачується в участі у незаконному збройному формуванні, що структурно належало до угрупування «Ісламська держава» та яке брало участь у бойових діях проти урядових військ Сирійської Арабської Республіки.

В ГПУ наголосили, що екстрадиція відбулася з додержанням вимог українського законодавства та міжнародних договорів.

Таке рішення обурило активістів та правозахисників, які заявили, що Тумгоєв як доброволець брав участь в АТО на Донбасі.

Також командир Української добровольчої армії Андрій Гергерт (псевдо "Червень") висловлював переконання, що Тумгоєва в РФ ліквідують, бо він є особистим ворогом глави Чечні Рамзана Кадирова.

20 вересня було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України для перевірки обставин екстрадиції Тумгоєва до РФ та можливої наявності в діях службових осіб Генпрокуратури, СБУ, МВС і Державної міграційної служби ознак службової недбалості шляхом проведення досудового розслідування.

Розслідування проводила Генеральна інспекція ГПУ спільно з Головним слідчим управлінням СБУ.