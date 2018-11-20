Верховна Рада не дозволила притягнути Березкіна до кримінальної відповідальності

Раніше Комітет ВР з питань регламенту визнав подання на нардепа Березкіна недостатньо вмотивованим та необґрунтованим.

Верховна Рада не дала згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, тобто не скасувала депутатську недоторканність народного депутата України Станіслава Березкіна (група «Воля народу»).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало лише 160 (при необхідних мінімум 226 – УНІАН) депутатів.

Зокрема, у повному складі не голосували фракція «Опозиційний блок», а також групи «Воля народу» та «Відродження».

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З БПП за скасування депутатської недоторканності Березкіна проголосувало лише 70 із 135 депутатів, які входять до складу фракції, в «Народному фронті» – 43 із 81, в «Самопомочі» - 15 із 25, від фракції "Радикальної партії" лише 2 із 21, в «Батьківщині» - 7 із 20, а також 21 позафракційний із 55.

Після нерезультативного голосування відповідно ВР не голосувала за надання згоди на арешт та затримання народного депутата, бо без скасування депутатської недоторканності такі дії щодо депутата не можуть здійснюватися.

Як повідомляв УНІАН, раніше Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту визнав подання Генеральної прокуратури на затримання та арешт депутата від групи "Воля народу" Станіслава Березкіна недостатньо вмотивованим та необґрунтованим.

24 жовтня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький направив генеральному прокурору Юрію Луценку подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Березкіна. У САП вважають, що він, ймовірно, причетний до заволодіння $20 млн кредитних коштів «Ощадбанку».

7 листопада Луценко подав до ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Березкіна.

Довідка УНІАН. За підозрою у заволодінні $20 млн кредитних коштів «Ощадбанку» детективи Національного антикорупційного бюро України затримали 10 осіб, 24 жовтня їм було повідомлено про підозру. Прокурори внесли до суду клопотання щодо усіх підозрюваних про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 5 до 150 млн грн.

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Серед підозрюваних: двоє чинних і один колишній працівник банку, які, за даними САП, готували документацію щодо видачі кредиту і приховували від інших задіяних служб наявні невідповідності і порушення у документах позичальника; оцінювач, яка надала оцінку майновим правам за фіктивним договором поставки, що були прийняті банком як забезпечення кредиту; 5 осіб - головний бухгалтер і працівники підприємств групи «Креатив», які для досягнення спільного умислу із заволодіння коштами банку підробили низку документів і безпосередньо здійснювали легалізацію коштів шляхом їх переведення у безготівкову форму; син народного депутата Станіслава Березкіна, який нібито разом з іншими бенефіціарними власниками групи «Креатив» (на той час) набув корпоративні права ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», придбані за рахунок коштів банку.

У САП вважають, що заволодіння $20 млн державного банку було організоване народним депутатом і виконане його близькими родичами і бізнес-партнерами.

Березкін запевняє, що він та його родина злочинів не вчиняли.