Україна через ОБСЄ вимагає від Росії пояснень щодо військ біля кордону

Про це йдеться у коментарі Речника МЗС України Євгена Перебийноса щодо агресивної військової діяльності РФ.

"За інформацією компетентних органів України, Російська Федерація зосередила вздовж українсько-російського державного кордону понад 50 тисяч російських військовослужбовців, що перебувають у стані повної бойової готовності, розгорнула в безпосередній близькості до території України озброєння та військову техніку, яка раніше не дислокувалася в прикордонних районах РФ", - йдеться у коментарі.

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За словам Перебийноса, здійснення сусідньою державою цих та інших заходів військової діяльності із невизначеними завданнями викликає природне занепокоєння в Україні, суперечить міжнародним зобов’язанням російської сторони, в тому числі в контексті Мінських домовленостей, а також підриває міжнародні зусилля, спрямовані на деескалацію ситуації на сході України.

Україна, використовуючи визначену у Віденському документі про заходи зміцнення довіри і безпеки, учасниками якого є всі держави-члени ОБСЄ, процедуру консультацій щодо військової діяльності, яка викликає занепокоєння, 20 січня звернулася відповідним каналом зв’язку ОБСЄ до Російської Федерації з вимогою офіційно повідомити цілі, райони проведення РФ вказаної військової діяльності, дату її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість та типи формувань і частин, що беруть в ній участь.

"Автоматично цей запит розійшовся мережею ОБСЄ всім державам-учасницям. Згідно з Віденським документом Росія зобов’язана надати відповідні роз’яснення протягом 48 годин з моменту отримання запиту, тобто 22 січня", - йдеться у повідомленні.

Також Україна залишає за собою право, в разі надходження незадовільної відповіді, вимагати двосторонніх консультацій або багатосторонню зустріч держав–учасниць Віденського документа під проводом діючого Голови ОБСЄ.