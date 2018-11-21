Британія направить в Чорне море корабель ВМС

У січні-лютому наступного року до України приїдуть навчальні команди з представників особового складу Королівських військово-морських сил, Королівської морської піхоти та армії.

Британія у 2019 році направить у Чорне море корабель Королівських ВМС для підтримки Державний секретар з питань оборони Великої Британії Гевін Вільямсон наголосив, що у 2019 році його країна направить у Чорне море корабель Королівських Військово-морських сил для підтримки свободи судноплавства у регіоні.

Як йдеться у повідомленні на сайті британського оборонного відомства, Вільямсон підтвердив, що Британія та Україна продовжать зміцнювати оборонну співпрацю на тлі зростання загроз і зовнішньої агресії.

Як заявив британський урядовець на зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком, Збройні сили обох країн працюватимуть разом у низці майбутніх навчальних операцій, захищаючи міжнародний правопорядок.

Зокрема, у 2019 році до Чорного мора буде відряджено корабель британських Королівських Військово-морських сил HMS Echo на знак підтримки Британією свободи судноплавства в регіоні.

Також було підтверджено, що в січні та лютому наступного року навчальні команди, що складаються з представників особового складу Королівських військово-морських сил, Королівської морської піхоти та армії, будуть направлені до України внаслідок продовження військової навчальної програми, про що раніше Вільямсон оголосив під час свого візиту до України у вересні.

Разом з тим, військові Британії та Збройних сил України отримають ще одну нагоду пройти навчання і обмінятися досвідом, коли британський контингент візьме участь в майбутніх українсько-американських навчаннях “Sea Breeze”.

"Допоки Україна протистоїть військовим діям з боку Росії, вона може бути певною у підтримці надійного партнера – Великої Британії. Ми будемо допомагати Україні захищати цінності, які ми поділяємо, через нашу співпрацю, а також проведення навчальних і військових програм", - наголосив Вільямсон.

"Цінності свободи та демократії не підлягають торгу. Я на власні очі бачив наслідки конфлікту на сході України, коли відвідував фронт, і це ще більше посилило мою підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", - заявив Вільямсон.

Своєю чергою, Полторак заявив, що Британія є цінним партнером для України, який підтримував Збройні сили України на тлі російської агресії протягом останніх чотирьох років.

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"Оскільки ми боремося, щоб захистити наші території, пропозиція розширеної підтримки з боку Збройних сил Великої Британії є надзвичайно важливою і приймається нами з вдячністю", - сказав Полторак.

У вересні 2018 року міністр Вільямсон відвідав схід України, щоб на власні очі побачити наслідки конфлікту, що триває, і заявив, що Велика Британія подовжить навчальну програму в рамках операції “Орбітал” до 2020 року.

"З початку 2015 року британські інструктори провели тренінги для понад 9500 військовослужбовців Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія створила посаду військово-морського аташе для сприяння підвищенню оборонного потенціалу Військово-морських сил України.

22 вересня Вільямсон заявив, що Велика Британія до кінця 2018 року посилить військову підтримку України, направивши Королівський морський флот, та наступного року збільшить присутність патрулів свого флоту в Чорному морі.