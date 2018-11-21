"Відданий Україні": Клімкін показав фото із братом генерала РФ в Інтерполі та розповів про його патріотизм

Напередодні стало відомо, що Олександр Прокопчук, який претендував на посаду президента Інтерполу, є старшим братом постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував інформацію про те, що у дипломатичній службі МЗС працює брат російського генерала, який претендував на посаду президента Інтерполу.

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Про це очільник відомства написав на своїй сторінці у Facebook.

«Класно, що у нас в дипломатичній службі є такі патріоти як Ігор Прокопчук. Я ніколи не розумів закидів на предмет того, що родинні зв’язки є якимось чином мірилом порядності. Важлива особиста позиція та внесок, відданість Україні та патріотизм. Ігор саме такий, ви це зрозумієте.

На жаль, навколо занадто багато байдужих та корупціонерів з ідеальним родоводом..», – написав Клімкін.

Напередодні видання «Дзеркало тижня» повідомило, що Олександр Прокопчук, який претендував на посаду президента Інтерполу, є старшим братом постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука.