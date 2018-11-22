Із фракції "Опозиційний блок" вийшли три депутати

Про це Парубій оголосив у сесійній залі парламенту.

Народні депутати Євген Бакулін, Сергій Дунаєв та Юлій Іоффе вийшли із фракції "Опозиційний блок".

Як передає кореспондент УНІАН, про це у сесійній залі Верховної Ради оголосив голова парламенту Андрій Парубій.

Він зауважив, що ці депутати подали відповідні заяви.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада співголова партії «Опозиційний блок» Юрій Бойко та лідер партії «За життя», член фракції «Опозиційний блок» Вадим Рабинович підписали угоду «Про об'єднання опозиції і створення об'єднання «Опозиційна платформа - За життя».

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20 листопада фракція «Опозиційний блок» виключила зі своїх лав народних депутатів Бойка і Сергія Льовочкіна. Бойко був співголовою фракції, а Льовочкін - заступником голови фракції.

Пізніше Бойко і Рабинович повідомили про створення депутатської групи «Опозиційна платформа - За життя». За словами Рабиновича, підписано угоду про створення депутатської групи в складі 19 осіб.

Народний депутат Вадим Новинський став головою фракції “Опозиційний блок”. Його заступниками обрано Олександра Вілкула та Юрія Воропаєва.