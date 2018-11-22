"Він зробить все": астролог розповів, як Порошенко фальсифікуватиме вибори

За словами експерта, українці будуть шоковані результатами, які їм представлять.

Завдяки адмінресурсу Петра Порошенка на президентських виборах нарахують на пару мільйонів голосів більше, ніж за нього віддадуть насправді.

Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс.

"На момент виборів Меркурій буде в з'єднанні з Нептуном у знаку Риб. Риби – це брехня, Нептун – фальсифікації, підроблення. Тому слід бути готовими до просто шаленої фальсифікації, коли буде задіяний настільки потужний адмінресурс, який не снився ані Кучмі, ані Януковичу, ані жодному іншому колишньому президенту", - зазначив Росс.

За словами експерта, українці будуть шоковані результатами, які їм представлять.

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"Якщо раніше на виборах в нашій країні були просто фальсифікації, то 31 березня 2019 року буде величезна фальсифікація, у яку не повірить народ. Тому що Петро Порошенко набере набагато більше голосів, ніж зараз всі чекають. Всі будуть просто в шоці від тих результатів, які нам нададуть", - розповів астролог.

Тому не варто виключати того, що Порошенко вийде у другий тур, ймовірність такого сценарію досить висока, вважає Росс.

"Але, швидше за все, з ким би чинний президент не змагався далі, другий тур він програє", - додав він.

Росс також виключив ймовірність нового майдану через результати виборів-2019. "Подібні розмови – це просто технології, ідеї, які вкидаються в суспільну свідомість. Але навряд чи так буде", - резюмував астролог.

Як повідомляв УНІАН, астролог розповів, коли на Україну чекає новий Майдан.