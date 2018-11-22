На Ситника відкрили кримінальне провадження через ділянку в Криму

Народний депутат Поляков заявив про нібито незадекларовану Ситником земельну ділянку в тимчасово окупованому Криму.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження про нібито декларування недостовірної інформації директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником і скерувало провадження до Національної поліції.

Про це у коментарі УНІАН повідомив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

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«У нас було звернення народного депутата Максима Полякова від 12 листопада, за цим фактом в порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України ми прийняли рішення про внесення відомостей у ЄРДР за вказаним фактом недекларування чи внесення недостовірних відомостей у декларацію директора НАБУ за 2017 рік», - сказав він.

Грищук зауважив, що в заяві народного депутата було описано факт про нібито недекларування земельної ділянки у тимчасово окупованому Криму.

За його словами, САП скерувала за підслідністю це провадження до Національної поліції, «оскільки через конфлікт інтересів такі справи ми розслідувати не можемо».

Як сказав Грищук, процесуальне керівництво у справі здійснюватиме Генеральна прокуратура.