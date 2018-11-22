Порошенко: Кремль почав агресію проти України після проголошення позаблоковості

Президент переконаний, що якби Україна була членом НАТО, то Росія не наважилася б анексувати Крим і «вдертися» на Донбас.

Президент Петро Порошенко заявив, що Кремль в кінці "нульових" років провів спецоперацію зі зриву вступу України до НАТО і свою агресію проти Києва почав після проголошення позаблоковості України за часів президентства Віктора Януковича.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на засіданні Верховної Ради під час розгляду проекту закону про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та НАТО.

За словами президента, постколоніальне суспільство довгий час залишалося в полоні імперських стереотипів та ілюзій, які десятиліттями навіювалися в Україні кремлівською пропагандою. «В тому числі – і міфів про нібито братерську Росію і нібито агресивний блок НАТО», - заявив Порошенко.

На переконання глави держави, «політична еліта того часу, замість того, щоб йти попереду і вести за собою людей, підігравала найдрімучішим забобонам».

«Так, були й тоді в політикумі люди, які мислили стратегічно, які зазирали в майбутнє, які бачили загрози і шукали відповіді на них. Наприкінці нульових ми зробили спробу форсувати наш вступ до НАТО. У цій залі – чимало свідків і навіть учасників тих подій», - розповів Порошенко.

На його переконання, деякі політики протидіяли відкрито. «Вони місяцями блокували роботу Верховної Ради; сіяли дезінформацію в засобах масової інформації; «спротив» НАТО проголосили наріжним каменем своєї політики», - сказав президент, додавши, що вони діяли в інтересах Росії як класична «п’ята колона». При цьому, зауважив Порошенко, інші політики тишком-нишком вставляли палки в колеса, посилали на Захід сигнали, що «не час ще для надання ПДЧ (Плану дій щодо членства в НАТО – УНІАН)».

Порошенко наголосив, що тодішня влада не говорила про свою позицію щодо НАТО одним голосом, і тому «ми втратили шанс убезпечити себе від російської агресії».

Також Порошенко процитував мовою оригіналу слова тодішнього президента Росії на розширеній колегії ФСБ від 29 січня 2009 року: «В ряде соседних государств… не прекращались попытки расширения НАТО, в том числе и за счет так называемого ускоренного вступления в альянс Грузии и Украины. Все это, разумеется, потребовало четкой и слаженной работы всех специальных силовых структур, правоохранительных органов и весьма высокого уровня координации их деятельности. Должен сразу сказать, что Федеральная служба безопасности в целом успешно выполнила поставленные перед ней задачи».

За словами глави української держави, до росіян немає жодних питань. «Але як себе сьогодні почувають ті українські політики, які наприкінці нульових вільно чи невільно взяли участь у названій спецоперації? Які торпедували вступ України до НАТО і які залишили країну беззахисною перед російським вторгненням», - сказав президент.

Порошенко висловив переконання, що «будь ми членом Альянсу, Росія не наважилася би анексувати Крим і вдертися на Донбас». «І зауважу, нарешті, що агресію проти України Кремль розв’язав тоді, коли режим Януковича проголосив нашу позаблоковість», - резюмував президент.