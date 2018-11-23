На засідання Ради дійшли не більше 50 депутатів, хоча зареєстровано 237 карток (фото)

Голова Верховної Ради Андрій Парубій чотири рази закликав депутатів зареєструватися.

У сесійній залі Верховної Ради перебувають не більше 50 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, лише при четвертій за рахунком картковій реєстрації парламент зміг розпочати пленарне засідання.

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій чотири рази закликав депутатів зареєструватися, але при першій реєстрації було зафіксовано 146 карток, при другій - 195, при третій - 212, і лише з четвертої спроби зареєстровано 237 карток.

Деякі народні депутати із фракцій просто розкладали картки своїх колег, відсутніх у сесійній залі, на їхні робочі місця.

Парубій, звертаючись до депутатів, сказав, що розуміє, що вони “виснажені і втомлені”, оскільки лише сьогодні о 6.00 було ухвалено державний бюджет на 2019 рік, але сьогоднішнє засідання ВР необхідно провести.

На даний час у парламенті проходить Година запитань до уряду.