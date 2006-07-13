У журналістів СТБ таки відібрали касету і серед депутатів таки був Калашников

Міліція встановила, що вчора близько 12.00 до знімальної групи телеканалу СБТ біля будівлі Верховної Ради України підішли кілька чоловік «з депутатським значками» і силою вилучили відеокасету.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків столичної міліції.

Встановлено, що серед цих депутатів був член Партії регіонів Олег КАЛАШНИКОВ, проте не встановлено, чи був він причетний до вилучення касети, уточнили в міліції. У ЦГЗ також сказали, що за даним фактом проводиться перевірка, жодна із сторін в міліцію із заявами не зверталася. Перевірку проводить Печерське райуправління міліції.

Залежно від того, як буде кваліфіковано цей випадок, може бути або порушено кримінальну справу, або такі дії можуть бути кваліфіковані як адміністративне правопорушення.