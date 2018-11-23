"Мені кредити не потрібні": Гройсман відреагував на закиди щодо ухвалення Бюджету "для МВФ"

Державний бюджет на 2019 рік депутати ухвалили о 6:00 ранку.

Після насиченої "бюджетної ночі" до сесійної зали Верховної Ради, на відміну від багатьох депутатів, повернувся прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

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Керівник Кабміну спростував закиди про те, що виснажив депутатів заради отримання кредиту Міжнародного валютного фонду, йдеться в сюжеті ТСН.

За словами представника "Батьківщини" Олександри Кужель, Україна мала зобов’язання ухвалити документ до 1 грудня, щоб швидше отримати черговий транш. "Та їм гроші потрібні ще цього року на субвенції, їм потрібні гроші від МВФ", - заявила вона. Однак сам Гройсман із цим не згоден. "Коли я чую, що ніби ми бюджет для МВФ приймали – мені кредити не потрібні, в нас економіка почала зростати. Але потрібно повертати те, що взяли три, п’ять, десять років тому", - пояснив прем’єр.

Державний бюджет на 2019 рік депутати ухвалили о 6:00 ранку, а вже о 10:00 зібралися знову на ранкове засідання – щоправда, це змогли не всі. Більшість вирішила замість дрімати у сесійній залі, відсипатися удома, а у Раді кореспонденти нарахували заледве чотири десятки народних обранців, тоді як для початку роботи необхідно не менше 226. Деякі фракції прислали своїх представників, щоб ті просто розставили депутатські картки у пульти для голосування.