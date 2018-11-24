Україна для Латвії є прикладом досягнення стратегічних цілей – Вейоніс

Президент Раймондс Вейоніс запевнив, що Латвія залишається адвокатом України на міжнародному рівні.

Україна для Латвії є прикладом досягнення стратегічних цілей.

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Про це президент Латвії Раймондс Вейоніс сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Глава Латвії перебуває в Україні з робочим візитом і сьогодні взяв участь у жалобних заходах до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років.

«Ми розуміємо ваш біль. І ми тут, аби бути разом із друзями. Ми були і будемо адвокатом України на міжнародному рівні, і підтримуємо ваше прагнення стати частиною ЄС та НАТО. Разом ми будемо сильніші і зможемо протистояти викликам сьогодення. Україна служить для нас хорошим прикладом досягнення своєї мети», - сказав президент Латвії.

Він наголосив, що, незважаючи на війну з РФ, Україна має багато досягнень.

«Ви у такій важкій ситуації – анексія Росією Криму, присутність російських військ на українській території, невиконання Росією домовленостей (і з досягнення миру). І ми бачимо, наскільки хоробро ви боретеся із силою, яка здається більшою. Ви показали, як багато можна зробити, якщо цілеспрямовано працювати», - зазначив Вейоніс.

Своєю чергою Гройсман подякував президенту Латвії за підтримку і сказав, що Латвія завжди була вірним другом України і завжди дотримувалася політики засудження анексії Криму, порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. І тут окремої уваги, зауважив Гройсман, заслуговує план президента Вейоніса відвідати Донбас і пересвідчитися, що відбувається на лінії зіткнення.

Глава уряду також розповів президенту Латвії про економічні досягнення України, перебіг реформ і плани на наступний рік.

Сторони також відзначили позитив в економічному співробітництві двох країн. Так, за 9 місяців року двостороння торгівля зросла на понад 40% - до 331 млн дол., і за підсумками року може становити близько 0,5 млрд дол.

Зростає співробітництво в логістиці – з вересня започатковано рух «Потягу чотирьох столиць», що поєднує Київ та Ригу через Мінськ та Вільнюс.

«Ми розраховуємо на пожвавлення секторального співробітництва, передусім в аграрній та транспортній сфері, і у сфері інновацій», - додав Гройсман.

*** Латвія є 20-м торговим партнером України серед європейських країн і входить до перспективних ринків для експорту української продукції. Сфера інтересів Латвії в Україні – проекти енергоефективності та енергозбереження, співпраця у галузі сільського господарства та рибальства, співробітництво у промисловій сфері у рамках діалогу Україна-ЄС.