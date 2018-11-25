Українські кораблі біля Керченської протоки готові до можливої висадки російського десанту - командувач ВМС України

За даними Воронченка, зараз в районі Керченського мосту знаходяться вісім кораблів Росії - два судна Чорноморського флоту і шість катерів прикордонної служби ФСБ.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як "складну і напружену", але запевнив, що на українських кораблях панує бойова готовність.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Наші екіпажі бронекатерів перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки російського десанту", - заявив він в Одесі.

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Коментуючи ситуацію, в якій опинилися українські судна на вході в Азовське море, Воронченко сказав: зараз важко спрогнозувати, скільки часу їм доведеться чекати можливості перетнути протоку.

Він також спростував інформацію Росії про те, що в протоці нібито сіло на мілину судно і що українські кораблі, які були атаковані прикордонниками ФСБ РФ, пройшли під аркою Керченського мосту в напрямку акваторії Азовського моря.

"Вони діють так, як діяли в 2014 році в бухті Донузлав у Криму, коли топили свої російські кораблі, і наші кораблі не могли пройти. Станом на зараз ні праворуч, ні ліворуч ми пройти не можемо", - повідомив адмірал.

За даними Воронченка, зараз в районі Керченського мосту знаходяться вісім кораблів Росії - два судна Чорноморського флоту і шість катерів прикордонної служби ФСБ.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації здійснили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, в результаті чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивка і леєрна огорожа, а також втрачений рятувальний пліт.

При цьому ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

У той же час у ФСБ Росії заявляє, що три українських військових корабля "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Кораблі ВМС ЗС України чекають проходу Керченською протокою. О 13:42 за інформацією Керчтрафікконтроля на проході мосту перекрито рух в обидві сторони у зв'язку з посадкою на мілину танкера перед мостом з боку Азовського моря, рух протокою закрито в обидві сторони.