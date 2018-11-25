Українські військові кораблі пройшли під аркою Керченського мосту - кримські ЗМІ

За даними прикордонної служби ФСБ Росії, на даний час українські кораблі зупинено в районі с. Завітне.

Група з трьох українських військових кораблів, яка раніше тривалий час очікувала дозволу на проходження Керч-Єнікальським каналом і була атакована російськими прикордонними катерами, пройшла під аркою Керченського мосту і на даний час проходить Керченською протокою в напрямку акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє кримський інформаційний ресурс Kerch.com.ru.

«О 14:40 баржу, яка перекриває фарватер, прибирають. Кораблі - один великий і два малих - шикуються в стрій. О 14:50 кораблі пройшли під мостом у бік Азовського моря», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у виданні, прикордонна служба ФСБ Росії, повідомляє про те, що на даний час українські кораблі зупинено в районі с. Завітне.

Очевидці повідомляють, що в першій половині дня в безпосередній близькості від мосту стояв військовий російський корабель, далі, ближче до рейду, ще чотири кораблі. О 13:40 буксири встановили судно класу річка-море під арками Кримського моста, перекривши прохід під ним.

За даними видання, після цього з боку Чорного моря прибули три кораблі, але, не дійшовши до моста, розвернулися назад. Над акваторією кружляли два військові вертольоти. Через годину баржу була прибрано і відкрито прохід для групи українських суден.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 листопада, вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

Тим часом, за повідомленням командування ВМС РФ, російська сторона залучила бойові вертольоти для супроводу кораблів Військово-морських сил Збройних сил України.