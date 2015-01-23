У селищі поблизу Дебальцевого в результаті обстрілу загинуло двоє мешканців

Про це повідомляє прес-служба обласної міліції, передає "Українська правда".

"Станом на 17:00 з'явилася інформація про те, що в селищі Миронівське вбито двох мирних жителів - чоловіка та жінку", - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що в четвер з 5:30 поновилися обстріли Дебальцевого. В результаті зупинена Миронівська теплоелектростанція, поранений житель селища Миронівка. Є руйнування в Дебальцевському міськвідділі міліції.

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"Правоохоронці вживають заходів з порятунку громадян", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляє начальник Дебальцевського міськуправління міліції Євген Юхан, о 8:45 ракети почали лягати біля міськвідділу міліції. Вилетіло все скло на 3 поверсі будівлі. У відомстві зазначають, що обстріли бойовиками Дебальцевого тривають.