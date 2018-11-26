Президент Польщі висловив підтримку Україні щодо відсічі російської агресії в Керченській протоці

У телефонній розмові Порошенко і Дуда закликали винести на засідання Європейської Ради питання посилення санкційного тиску на Росію.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив підтримку діям України щодо відсічі російської агресії в Керченській протоці.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента. "Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, в ході якої поінформував про брутальний акт агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки та дії України у відповідь, включно із запровадженням режиму воєнного стану. Президент Польщі висловив підтримку Україні та її діям", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники скоординували подальші кроки у зв’язку з російською загрозою.

Також Порошенко і Дуда закликали Євросоюз посилити санкційний тиск на Росію та винести це питання на засідання Європейської Ради.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" та катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир всупереч Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення запропонувати запровадити воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16.00.

Світова спільнота засудила дії Російської Федерації.

Сьогодні, 26 листопада, Порошенко провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої вони домовились провести термінове надзвичайне засідання комісії Україна - НАТО у зв’язку з актом агресії РФ проти України в Азовсько-Чорноморській акваторії.