Депутатське об'єднання Бойка-Рабіновича в Раді не проголосує за воєнний стан

Юрій Бойко наголосив, що воєнний стан передбачає обмеження конституційних прав всіх громадян, роботи ЗМІ та введення "найжорстокішої цензури".

Міжфракційне депутатське об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" не збирається голосувати за введення в Україні воєнного стану через захоплення росіянами українських кораблів в Керченській протоці.

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Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив співголова об'єднання Юрій Бойко.

"Я не бачу для себе - і я впевнений, що мої колеги мене підтримають – підтримки цього рішення щодо введення військового стану, тому що він нічого не дасть для вирішення питання деескалації конфлікту", - зазначив нардеп.

"Ми для себе голосування позитивного не бачимо", - додав він.

Бойко наголосив, що воєнний стан передбачає обмеження конституційних прав всіх громадян, роботи ЗМІ та введення "найжорстокішої цензури".

"Я вважаю, що введення військового стану нічого не вирішить, тому що він не поверне людей, не створить деескалацію в Азовському морі. Прийти до миру там можна лише шляхом прямих переговорів між нами і Російською Федерацією", - зазначив депутат.

На його думку, такі переговори мають відбутися за посередництва структур ЄС.

Бойко також заявив, що наміри влади запровадити в Україні воєнний стан переслідують лише одну мету – зірвати вибори президента.

"Тому що чинний президент країни розуміє, що рейтинг не дозволяє перемогти і таким чином він намагається відтермінувати президентські вибори", - пояснює політик.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України. Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було повідомлено згідно з міжнародними нормами з метою забезпечення безпеки судноплавства. Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права та угоді між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрну огорожу, втрачено рятувальний плот.

В результаті агресивних дій Росії, три українських кораблі біля Керченської протоки захоплені спецназом РФ разом з екіпажами. Троє українських моряків поранені та перебувають у лікарні окупованої Керчі.

Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію Військового комітету щодо введення воєнного стану через напади на українські кораблі біля Керченської протоки. На засіданні РНБО було прийнято рішення пропонувати ввести воєнний стан в Україні терміном на 60 діб для створення умов по відсічі збройної агресії.