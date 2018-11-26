Парубій не міг відкрити позачергове засідання Ради через суперечки з депутатами (фото)

На трансляціях з засідання Ради можна бачити, що група депутатів зібралась біля спікера парламенту Андрія Парубія та веде з ним суперечку.

Відкриття позачергового засідання Верховної Ради затрималось через суперечки між народними депутатами щодо перерви для проведення консультацій.

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Як передає кореспондент УНІАН, ще до реєстрації депутатів у сесійній залі лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко зайшов до трибуни парламенту і почав вимагати проведення консультацій за участі лідерів фракцій та президента.

На це голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував надати відповідну перерву перед початком розгляду питання про введення воєнного стану.

У сесійній залі зараз присутні члени уряду на чолі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом та секретар РНБО Олександр Турчинов.

За словами Парубія, президент матиме виступ щодо питання введення воєнного стану, а потім буде оголошено 30-хвилинну перерву - перед початком розгляду питання по суті.

На даний час тривають суперечки в президії, де зібралися низка парламентаріїв.

Як відомо, засідання парламенту мало розпочатися о 16.00.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.