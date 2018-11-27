Ситуація в Керченській протоці: Порошенко і Помпео скоординували подальші кроки в протистоянні агресії РФ

Порошенко обговорив ситуацію в Керченській протоці з Помпео.

Прес-служба Адміністрації президента повідомляє, що глава держави Петро Порошенко провів увечері 26 листопада телефонні переговори з керівником Держдепартаменту США Майком Помпео.

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Порошенко повідомив про введення в низці українських областей військового стану і про акт агресії проти ВМС України з боку РФ у Керченській протоці.

На думку президента, "протиправні дії Росії є неприйнятными і повинні отримати жорстку реакцію з боку міжнародної громадськості".

Порошенко і Помпео скоординували подальші кроки в "протистоянні російській агресії". Президент України також закликав посилити антиросійські санкції.

Нагадаємо, що вранці 25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили агресивні дії проти трьох кораблів ВМС ЗС України під час переходу з порту Одеси в порт у Маріуполі Азовського моря. Унаслідок тарана прикордонного корабля РФ був пошкоджений буксир ВМС України.