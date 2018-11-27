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Томос для України: у Стамбулі починається синод Вселенського патріархату

08:26, 27 листопада 2018
Політика
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Порошенко заявляв, що вже у грудні очікує на скликання об’єднавчого собору українських православних церков / фото УНІАН

27 листопада у Стамбулі починається триденне засідання синоду Вселенського патріархату, на якому, як очікується, ухвалять рішення про затвердження томосу про автокефалію для української православної церкви.

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Як повідомлялося, Синод патріархату оголосить дату засідання Об'єднавчого собору в Україні, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля. Це має статися в грудні.

Заступник глави Адміністрації президента України Ростислав Павленко візьме участь у Синоді Вселенського патріархату, де буде ухвалюватися рішення про затвердження томосу.

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Теги: #єдина помісна церква в Україні#томос