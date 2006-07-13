КПУ висуває ультиматум коаліції

Комуністи можуть переглянути своє рішення про участь в антикризовій коаліції, якщо до неї у повному складі приєднається «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

За його словами, якщо окремі члени фракції «Наша Україна» побажають увійти до антикризової коаліції, то це їхнє бажання, і комуністи не будуть проти цього, але «якщо буде прийнято рішення в цілому по «Нашій Україні», то зрозуміло, що у нових умовах ми зберемося, обговоримо це і приймемо відповідне політичне рішення».

На уточнююче запитання, чи означають його слова те, що комуністи можуть вийти з коаліції, П.СИМОНЕНКО відповів: «Зрозуміло, якщо підтримана наша антикризова програма, яка передбачає проведення певних референдумів щодо спірних питань – НАТО чи мовне питання, відносно переговорів з РФ, стабілізації цін і тарифів через введення мораторію… То в даному випадку це одна проблема. Якщо це знову буде проблема, пов’язана із загальною демагогією і деклараціями, то, зрозуміло, ми будемо приймати політичне рішення». П.СИМОНЕНКО додав, що фракція комуністів налаштована на конструктив.

Це ж саме він сказав і щодо можливості винесення нової кандидатури на посаду прем’єр-міністра, зокрема, представника «Нашої України» Юрія ЄХАНУРОВА.