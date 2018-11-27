Росія за останній час втричі збільшила кількість танків вздовж кордонів з Україною – Порошенко

Президент додав, що кількість підрозділів РФ, що передислоковані вздовж кордону з Україною по всій довжині, кардинально зросла.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія за останній час втричі збільшила кількість танків на військових базах вздовж кордонів з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам.

«Ми маємо чіткі дані, що це (напад на українські кораблі - УНІАН) лише початок», - заявив він.

«Розвідка дала декілька доказів», - додав президент.

Він продемонстрував журналістам знімки російської військової бази, що розміщена за 18 кілометрів від кордону з Україною від 17 вересня, 24 вересня та в жовтні.

«Кількість танків на базах, які розташовані вздовж кордону України, зросла втричі», - заявив Порошенко.

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Президент додав, що кількість підрозділів РФ, що передислоковані вздовж кордону з Україною по всій довжині, кардинально зросла.

«Позиція щодо можливих навчань ніяк це збільшення не виправдовує», - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про запровадження воєнного стану в низці областей України на 30 днів.

Законом визначено, що воєнний стан запроваджується у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Сьогодні, 27 листопада, секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що дата початку воєнного стану в постанові, за яку проголосувала Верховна Рада - 26 листопада 14:00.

Згідно з інформацією голови комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, указ президента про запровадження воєнного стану в ряді областей України на 30 днів буде опубліковано 28 листопада в парламентській газеті "Голос України".