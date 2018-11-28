НАТО може відправити кілька кораблів в Чорне море для підтримки України - Порошенко

За словами президента, може обговорюватись питання, які країни можуть надати такі судна, але це мають бути країни НАТО аби більше не дозволити Росії діяти таким чином.

Президент України Петро Порошенко заявив, що як один із можливих варіантів підтримки України може бути захід кількох суден НАТО в Чорне море, бо це мета глобальної безпеки.

Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC, повідомляє прес-служба глави держави. За словами президента, може обговорюватись питання, які країни можуть надати такі судна, але це мають бути країни НАТО аби більше не дозволити Росії діяти таким чином.

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Порошенко також нагадав про свої попередні зустрічі з Трампом та підкреслив, що отримав тверду позицію про його підтримку суверенітету, територіальної цілісності України та нашої боротьби за свободу та демократію. «І в цій ситуації я розраховую на США», - сказав Порошенко.

Він також наголосив, що запровадження воєнного стану в декількох областях України має на меті захист. Україна повинна бути готова до російської агресії.

«Це реальна мета Росії - окупація моря. І це початок агресії. Це не просто атака двох українських легких військових катерів та одного буксира. Це агресія в Азовському морі», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід у Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і двом катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з порту в Одесі в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано російську сторону відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого його було зруйновано. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації щодо можливості проходження через протоку. Шість українських військовослужбовців дістали поранення, решта членів екіпажів потрапили в полон.

Загалом у полон було захоплено 24 українських військовослужбовців.