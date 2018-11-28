Ситуація на Азові показала брак співпраці України і НАТО - Яценюк

Лідер НФ також наголосив на необхідності налагодити механізм реагування у разі ескалації.

Ситуація на Азові, що склалася 25 листопада, показала брак співпраці України і НАТО, тож потрібно налагодити комплексний механізм реагування на подібне в майбутньому.

Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в інтерв’ю Euractiv у Брюсселі, передає прес-служба НФ.

«Те, що сталося в Азові, продемонструвало реальний брак співпраці між Україною та НАТО. У нас є кілька трастових фондів із НАТО, ми маємо добрі відносини, але дійсно міцний військовий зв'язок між Україною та НАТО не настільки сильний, як ми очікували», - підкреслив Яценюк.

Він наголосив на необхідності налагодити механізм реагування у разі ескалації: «Це має бути справжньою підтримкою: як оборонною зброєю, так і в сфері кібербезпеки, політичної реакції, це має бути комплексним рішенням».

Арсеній Яценюк нагадав, що нинішня адміністрація США прийняла рішення надати Україні «Джавеліни», попередня надала Україні 3 мільярди доларів кредитних гарантій та певну кількість нелетальної зброї: «Але, з огляду на ситуацію в Азові, найкращим виходом є те, що нам потрібно отримати від Альянсу, країн-членів Альянсу броньовані судна для українського флоту».

Лідер «Народного фронту» підкреслив, що початковий план Путіна був захопити Маріуполь ще 2014 року: «Це одна з ключових промислових територій в Україні. Вони хотіли створити, як вони це називають, коридор, захопити Маріуполь, потім Херсон, Одесу, і вийти на Придністров'я: «Це був початковий план, розроблений адміністрацією Путіна та його ФСБ. І вони вирішили повернутися до цієї початкової ідеї кілька днів тому».

Він нагадав, що Україна почала будувати морську базу в Азовському морі, щоб захистити українські кораблі: «Ця база створюється відповідно до українського законодавства для захисту територіальної цілісності України та захисту вільного перевезення України через Керченську протоку. В Азові Росія базує близько 100 суден».

Проте, підкреслив Арсеній Яценюк, Росія почала блокувати перевезення вантажів не тільки українським суднам, а й близько 50 суднам під різними прапорами, в тому числі з країн ЄС: «З одного боку, Росія вирішила продемонструвати свою військову силу, а з іншого - ізолювати Маріуполь, викликати соціальні та політичні заворушення, і таким чином дестабілізувати всю Україну напередодні президентських та парламентських виборів».

«Ідея була, дестабілізуючи Маріуполь, послати «ударні хвилі» по всій Україні», - сказав він.

«Це була навмисна, попередньо організована ескалація за наказом вищого командного складу Російської Федерації, включно з Путіним. У перехоплених переговорах згадується Путін: "Президент знає"», - наголосив Арсеній Яценюк.